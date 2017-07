OM : La tactique de Zubi pour chiper Bacca aux Turcs

Dans : OM, Mercato.

Etant donné le recrutement qu’effectue depuis quelques semaines le Milan AC, Carlos Bacca n’est plus du tout aussi catégorique, il pourrait changer de club cet été.

L’OM fait partie des destinations possibles, mais ces derniers jours, Besiktas et Fenerbahçe ont accéléré les discussions et rêvent de poursuivre leur recrutement ambitieux avec l’arrivée du Colombien. Toutefois, l’OM n’est pas encore hors course, comme l’annonce Calcio Mercato. En effet, une discussion est prévue entre les dirigeants lombards et Andoni Zubizarreta au sujet de la future offre du club provençal. Celle-ci pourrait s’approcher des 20 ME demandés par le Milan AC pour son avant-centre.

Pour le moment, personne n’a mis ce montant sur la table en ce qui concerne l’ancien goleador du Bétis Séville. Ce dernier a reçu des propositions salariales particulièrement copieuses des deux clubs turcs avec qui il discute, mais ce sont les négociations avec le Milan qui seront décisives. En effet, si l’OM est la seule équipe à mettre 20 ME sur la table, alors le joueur sera invité à trouver un accord avec les dirigeants provençaux, peu importe ce qui lui a été promis à l’autre bout de l’Europe. C’est probablement là-dessus que misent les dirigeants marseillais dans ce dossier qui semble tout de même s’approcher de son épilogue.