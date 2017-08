OM : L'OM se fait claquer la porte au nez pour Aboubakar

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

La quête d'un attaquant de qualité disponible d'ici jeudi soir commence à tourner à la galère pour le staff de l'OM, les choix étant de plus en plus réduits, et les prix forcément de plus en plus chers. Ainsi, ce lundi après-midi, FootMercato affirme que l'Olympique de Marseille a proposé ce week-end 15ME au FC Porto afin de s'attacher les services de Vincent Aboubakar. Mais, les dirigeants du club portugais, que l'on sait très dur en matière de négociations, ont tout de suite refusé l'offre venue de l'OM pour l'attaquant international camerounais.

Alors qu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Vincent Aboubakar, le FC Porto ne veut pas vendre son joueur à moins de 20ME, c'est du moins le message qui aurait été envoyé aux responsables de l'Olympique de Marseille. A priori, Aboubakar a une clause libératoire de 50ME, mais la formation portugaise sait bien évidemment que ce tarif ne sera pas atteint. Ni par l'OM, ni par un autre club.