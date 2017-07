OM : L'agent de Bacca dégonfle la rumeur OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Annoncé avec insistance à l’Olympique de Marseille au cours des dernières heures, Carlos Bacca est, pour l'instant, toujours un joueur du Milan AC. Et si une visite médicale est annoncée par certains médias pour la semaine prochaine du côté de Marseille, l’agent du joueur, Sergio Barila a tenu à dégonfler la rumeur. Dans une interview accordée à Football Club de Marseille, le représentant de l’international colombien affirme que rien n’est encore fait concernant le transfert de l’ancien buteur du FC Séville à Marseille.

« Est-ce que le joueur ou son agent ont confirmé un tel truc ? Non, non… Vous feriez mieux d’appeler les gens qui écrivent ce genre de choses, que puis-je dire de plus ? » a-t-il confié, visiblement remonté avant de poursuivre. « La seule chose que je puisse vous dire c’est que le joueur a toujours un contrat avec le Milan et qu’il y a plusieurs clubs intéressés par le joueur. Je ne peux rien dire de plus pour le moment ». Pour rappel, plusieurs sources dont Le Parisien et BeIN Sports ont annoncé ce dimanche que le joueur sera olympien dans les prochains jours… Alors, info ou intox ?