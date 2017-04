OM : Kondogbia fracasse la rumeur Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Geoffrey Kondogbia est un nom qui revient régulièrement lorsque l'on évoque le futur mercato de l'Olympique de Marseille, l'ancien monégasque, désormais à l'Inter, étant une valeur sûre, après des débuts difficiles à Milan. Tandis que son avenir à l'Inter est toujours un peu flou, le milieu défensif est lui clairement déterminé à continuer sa route avec le club lombard. Et lorsque l'on évoque avec lui un éventuel come-back en Ligue 1 à l'OM, Geoffrey Kondogbia répond sans détour et très franchement.

Car pour Kondogbia, la priorité n'est vraiment plus la France. « Revenir en Ligue 1 ? Pour le moment non, ce n’est pas une de mes priorités. (…) A l’heure ou je parle, je suis un joueur de l’Inter et je veux rester. L’OM ? C’est complètement faux, je n’ai jamais été contacté par l’OM, je ne sais pas d’où c’est sorti. Comme je vous l’ai dit, aujourd’hui, la Ligue 1, je ne suis pas intéressé », a expliqué, sur Canal+ Sport, Geoffrey Kondogbia, histoire que cette rumeur d'une éventuelle venue à l'Olympique de Marseille cesse le plus vite possible. Avec cette intervention ce sera chose faite.