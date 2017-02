OM : Kamara, Lopez… Zubizarreta se heurte à un problème

Dans : OM, Ligue 1.

Dans le cadre du projet de son propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille compte donner une place importante à son centre de formation.

La prolongation du jeune Boubacar Kamara (17 ans) est donc primordiale, sachant que le contrat aspirant du défenseur central expire en juin prochain. Mais dans les discussions, Andoni Zubizarreta semble se heurter à l’image du club phocéen, peu réputé pour sa capacité à faire évoluer ses minots. « On va revenir sur ce dossier la semaine prochaine. On va faire en sorte qu’il sente que le projet de l’OM, ce n’est pas seulement des paroles, et qu’on compte sur les joueurs formés au club. Après ce sera à lui de prendre sa décision », a indiqué le directeur sportif.

Autre dossier important, celui de Maxime Lopez. Comme Kamara, le milieu de 19 ans n'a pas signé un contrat très longue durée à la hauteur de son talent, ce qui attire certaines formations européennes. Pas de quoi effrayer Zubizarreta. « Il est marseillais, il se sent bien au club, a rassuré le dirigeant espagnol. C’est à nous de lui donner ce dont il a besoin, et je pense que ça peut marcher. » Autant dire que l’OM fera tout pour convaincre celui qui a déjà séduit l’entraîneur Rudi Garcia ainsi que la direction olympienne.

Zubizarreta est fan de Lopez

« C’est un joueur qui a les qualités et le caractère, a décrit l’ancien DS du FC Barcelone. Un joueur de caractère, ce n’est pas seulement un joueur fort physiquement, avec de la grinta... Pour moi, le caractère dans le foot, ce sont les joueurs qui n’ont pas peur d’être sifflés et qui sont capables de revenir après un mauvais match ou après que tu aies pris une "Arconada". (...) Concernant Lopez, le caractère, c’est revenir, c’est demander la balle, jouer, tenter des choses difficiles. Maxime a encore des domaines où il peut progresser, mais il a du caractère. » Visiblement, Lopez a aussi du caractère dans les négociations...