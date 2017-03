OM : Kamara dépasse les limites, Eyraud lui montre la porte

Dans : OM, Mercato.

Comme annoncé et répété depuis l’arrivée du propriétaire Frank McCourt, l’Olympique de Marseille a fait du centre de formation l’une de ses priorités. Il n’est plus question de barrer la route aux jeunes Olympiens et de les laisser filer.

Révélation de la saison, le milieu Maxime Lopez (19 ans) en est le parfait exemple, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2021 malgré les intérêts de formations européennes. Seulement voilà, le dossier Boubacar Kamara (17 ans) est loin d’être aussi simple. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central, considéré comme l’un des Minots les plus prometteurs, refuse de signer son premier bail professionnel à l’OM aux conditions fixées par ses dirigeants. De quoi agacer Jacques-Henri Eyraud, prêt à laisser Kamara partir s’il ne revoit pas ses exigences à la baisse.

« On est attaché à la formation et aux jeunes joueurs. Il y a des limites au-delà desquelles nous n’irons pas, a prévenu le président marseillais sur France Bleu Provence. Son entourage le sait. Ce sera à lui de décider si les perspectives que nous lui offrons sont exceptionnelles ou s’il peut trouver une autre aventure ailleurs. On sera ravi qu’il continue, mais on n’ira pas au-delà de nos limites. » La balle est dans le camp de l’international U18 français, convoité par Manchester City, Arsenal et le Borussia Dortmund.