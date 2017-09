OM : Gomis, le mercato... Evra ne se mouille pas trop

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Capitaine de l’OM et auteur de 20 buts en championnat la saison dernière, Bafétimbi Gomis souhaitait rester dans la cité phocéenne à l’issue de la saison. Cependant, la direction olympienne n’a pas voulu donner à l’international français le salaire qu’il réclamait et ce dernier s’est envolé pour Galatasaray au mercato. Dans les colonnes de La Provence, Patrice Evra revient sur le départ de son ami, sans juger le choix des dirigeants marseillais.

« Rester lui tenait beaucoup à coeur. Je n'ai pas participé aux négociations, je ne sais pas qui a raison et qui a tort. En football, dès que ça va mal, on dit qu'on aurait dû garder untel ou untel. Bafé connaît la Ligue 1 comme sa poche. Avant les matches, il me disait qu'il allait marquer car il connaissait les mouvements des défenseurs centraux, etc. C'est un ami. Le mercato ? Je ne juge pas trop, je laisse les dirigeants et le coach répondre. Je ne suis pas directeur sportif, je fais avec ce que j’ai. J’arrive à tirer le meilleur de certains par ma façon d’être, de me comporter, de montrer l’exemple.» a-t-il confié. Désormais, l’OM peut compter sur deux buteurs pour faire oublier la « panthère » : Valère Germain et Kostantinos Mitroglou.