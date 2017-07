OM : Giroud ou Bacca ? Non, l'OM fonce sur Moussa Dembélé !

Bien que très réaliste en ce début de préparation estivale (2 buts en 3 matchs amicaux), Valère Germain ne pourra pas tenir l’attaque de l’Olympique de Marseille à lui tout seul cette saison. En effet, le club olympien souhaite recruter un attaquant supplémentaire, capable de concurrencer l’ancien Monégasque, mais également d’évoluer à ses côtés selon le dispositif utilisé par Rudi Garcia, qui pourrait basculer du 4-3-3 au 4-4-2 au cours des prochains mois. Ces derniers temps, deux noms reviennent avec insistance : ceux de Carlos Bacca et d’Olivier Giroud.

Mais selon les informations de Sky Sports, la direction phocéenne a jeté son dévolu sur Moussa Dembélé (20 ans), l’attaquant aux 32 buts aux Celtic Glasgow la saison passée. Déjà très discret pour signer Luiz Gustavo, l’OM pourrait de nouveau conclure un dossier en sous-marin, comme aiment le faire Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud. Néanmoins, Marseille devra s’activer car West Ham est également sur le dossier. Chelsea s’est aussi renseigné, mais les Blues pourraient attendre le probable départ de Diego Costa pour passer à l’action. Les choses s’accélèrent de manière significative depuis plusieurs jours à Marseille entre la signature de Luiz Gustavo et l'imminence des officialisations concernant Adil Rami et Steve Mandanda...

