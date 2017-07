OM : Giroud à Marseille, un gros coup de froid venu d'Angleterre

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Alors que l'Olympique de Marseille semblait en position de force pour attirer Olivier Giroud dans ses filets cet été, un club anglais pourrait bien rafler la mise...

Le mercato estival d'Olivier Giroud va bientôt commencer. S'il espérait encore être titulaire à Arsenal la saison prochaine en raison du probable départ d'Alexis Sánchez, il n'en sera probablement rien. En effet, Arsène Wenger essaye de conclure l'arrivée du Lyonnais Alexandre Lacazette, qui pourrait débarquer à Londres contre 55 ME. Si ce transfert record venait à se réaliser, Giroud serait plus que jamais sur le départ. Au grand bonheur de l'OM, qui cible l'attaquant français au cours de ce mercato ? C'était en tout cas la tendance actuelle puisque West Ham, son principal concurrent dans ce dossier, penche plus pour Anthony Modeste. Sauf que Marseille va désormais se battre contre un autre club anglais, beaucoup plus puissant.

Selon The Sun, Everton va se jeter sur Giroud, si Romelu Lukaku venait à rejoindre Chelsea pour 100 ME. Ronald Koeman apprécie le profil de l'attaquant de 30 ans, et les Toffees sont prêts à passer à l'action avec une offre de 23 ME. Pour convaincre l'attaquant d'Arsenal, Everton peut faire valoir son ambitieux projet de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Et avec le recrutement estival, débuté par les arrivées de Jordan Pickford et de Davy Klaassen, Koeman a de quoi faire craquer Giroud. Mais l'OM ne lâchera pas le morceau aussi facilement, surtout que Giroud pourrait bien être tenté de retourner en France à un an de la Coupe du Monde en Russie...