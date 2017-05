OM : Garcia poussé vers la sortie, l’improbable scénario

Dans : OM, Ligue 1.

Avec Leonardo Jardim à Monaco, Sergio Conceição à Nantes et Rui Almeida à Bastia, les Portugais sont à la mode sur les bancs de Ligue 1. Et la tendance pourrait se poursuivre cet été.

Contre toute attente, l’Olympique de Marseille aurait contacté Jorge Jesus via un intermédiaire, indique le Diario de Noticias. Le club phocéen voulait savoir si l’entraîneur du Sporting Portugal était prêt à rejoindre le championnat français. Et toujours selon la même source, la réponse pourrait être « oui ». En raison de tensions avec son président Bruno De Carvalho, Jesus est annoncé sur le départ et aurait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie.

Une aubaine pour l’OM, du moins si l’on en croit le média portugais. Car au vu de son travail à Marseille, sur le point de décrocher un billet européen, le coach Rudi Garcia a dû donner satisfaction à ses supérieurs. Difficile d’imaginer le président Jacques-Henri Eyraud le pousser vers la sortie cet été, et ce malgré les grandes ambitions de la direction olympienne.