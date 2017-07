OM : Gabigol, Eto’o... Marseille refuse poliment

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

En quête d'un nouveau buteur cet été, l'Olympique de Marseille veut recruter un joueur de très haut niveau, et n'a pas hésité à refuser plusieurs noms clinquants pour arriver à ses fins.

Alors que le mercato estival bat son plein ou presque, le téléphone d'Andoni Zubizarreta chauffe de plus en plus. Et notamment à cause d'un dossier offensif. Tout le monde le sait, l'OM recherche un avant-centre de classe mondiale pour faire briller son Champions Project. Cette fameuse place est donc chère, et Marseille a reçu plein de candidatures au cours des dernières semaines. Si l'OM planche actuellement sur les pistes Giroud et Bacca, le club phocéen a déjà recalé plusieurs attaquants. À commencer par Gabigol (Inter Milan), comme l'a révélé L'Equipe lundi.

Selon Foot Mercato, les Phocéens ont aussi mis un râteau à Samuel Eto’o. Proposé à l'OM il y a quelques jours, le buteur camerounais n'a pas convaincu Marseille. S'il continue de briller en Turquie, où il a marqué 38 buts en Süper Lig sous le maillot d'Antalyaspor depuis 2015, l'ancien joueur du Barça n'est plus forcément au top sportivement. Et d'un point de vue financier, Eto’o réclamait un salaire annuel de 4 ME sur deux saisons. À prix-là, et sachant qu'Eto’o a 36 ans, le refus de l'OM de l’enrôler est tout fait compréhensible...