OM : Eyraud s’offre deux recrues grâce à la nouvelle politique

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille respecte ses engagements. Déterminé à redorer l’image de son centre de formation, le club phocéen ne veut plus laisser filer les talents de sa région.

Alors après le Burel FC, Luynes, l’ASPTT Marseille et l’ASC Vivaux-Sauvagère, l’OM a poursuivi son projet « Next Generation Champion » en signant deux partenariats supplémentaires. Mercredi, le président Jacques-Henri Eyraud a officialisé les nouvelles collaborations avec les clubs locaux du CA Plan-de-Cuques et du SO Caillols, dont la vice-présidente Christine Crimi n’a pas caché sa fierté.

« Cet accord marque un renouveau, c'est la première fois qu'il existe, s’est réjoui la dirigeante dans La Provence. Avec l'OM, les portes étaient fermées, Eyraud les a ouvertes. Tout ce que lui et Frank McCourt nous ont dit s'est produit. Pour nos jeunes, évoluer à l'OM est une logique qui n'a jamais existé. » En effet, le club de Ligue 1 en a profité pour attirer deux jeunes du SO Caillols, à savoir Kada Lechar (convention de trois ans) et Yanis Gasmi (contrat aspirant), qui intégreront le centre de formation de l’OM.