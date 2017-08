OM : Eyraud entretient le grand flou autour du grand attaquant

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Interrogé sur la fin du mercato estival de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a laissé planer un gros doute au-dessus du probable recrutement du fameux grand buteur international.

Premier invité de Breaking Foot, la nouvelle émission quotidienne de SFR Sport, ce lundi, le président du club phocéen n'a pas pu échapper aux questions portant sur le mercato. À dix jours de la fermeture du marché des transferts, l'OM recherche encore et toujours son nouveau buteur. Devenu une véritable rengaine depuis le début de l'année, ce dossier semble plus ou moins au point mort puisqu'aucune piste prioritaire s'est concrétisée jusqu'à maintenant, et notamment avec Olivier Giroud.

« Franck McCourt a dit : "Je peux acheter un joueur 50 ME". Les critères n'ont cependant pas été réunis pour l'instant. On s'est intéressé à Giroud, on était prêt à faire une transaction qui impliquait Giroud, mais il voulait rester à Arsenal. Quand un attaquant a été identifié, il doit y avoir un consensus entre Zubi, Rudi et moi-même. Carlos Bacca ? Il y avait des discussions, mais pas de consensus en interne, ce n'était pas le candidat idéal selon nos critères. Depuis que j'ai commencé l'aventure, je ne me prends pas pour le coach ou le directeur sportif. Diego Costa ? Il est intéressant pour son caractère, mais il y a des discussions compliquées entre les clubs... Le sujet de l'attaquant est difficile. Nous sommes en recherche, je n'assure rien concernant ce dossier. Valère Germain ? C'est un grand attaquant qui accumule des qualités excellentes dont nous sommes ravis aujourd'hui », a lancé le président Eyraud, qui avoue donc que l'OM n'a pas encore trouvé l'avant-centre idéal capable de représenter parfaitement son Champions Project. La direction olympienne va donc devoir mettre les bouchées doubles pour le trouver car le mercato ferme la semaine prochaine...