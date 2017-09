OM : Examens inquiétants, une longue absence pour Mitroglou ?

Dans : OM, Ligue 1.

Annoncé blessé avant même son arrivée, Kostas Mitroglou est en effet non disponible pour le match de dimanche face à Rennes.

Mais son absence annoncée au départ pour une ou deux semaines, pourrait bien durer plus longtemps. En effet, RMC explique que les tests physiques passés pendant et après la visite médicale n’ont pas été bons, et qu’il souffre d’une déchirure à la cuisse qui pourrait provoquer une absence d’encore plusieurs semaines. Voilà tout de même une mauvaise nouvelle pour un joueur qui pourrait ne pas jouer sous le maillot marseillais avant le mois d’octobre.