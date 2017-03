OM : Evra veut ce buteur-là pour Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Avec cinq finales de Ligue des Champions à son actif, Patrice Evra est le deuxième joueur européen le plus expérimenté en la matière derrière l’inépuisable Paolo Maldini. Une connaissance du terrain qui pourrait aussi servir en vue des futurs achats de l’Olympique de Marseille. La preuve avec la possibilité de voir un ancien joueur de la Juventus Turin devenir la star de l’attaque phocéenne. Il s’agit de Mario Mandzukic, qui avait explosé au Bayern Munich avant de connaître des lendemains plus délicats à l’Atlético Madrid puis à la Juventus. Néanmoins, l’attaquant croate demeure une valeur sure du football européen, et pourrait représenter à 30 ans un joli pari pour le projet olympien.

« J’aime Mario Mandzukic, c'est un attaquant qui peut réussir avec Marseille, il va se battre Vous savez, je ne demande pas un très très grand attaquant, mais croyez-moi, ce gars-là sait comment se battre. Et c'est ce dont Marseille a besoin », a livré Patrice Evra sur bein SPORTS. Une manière de faire comprendre qu’avant de faire venir d’éventuelles très grandes stars, il faut aussi des joueurs capables d’aller au charbon et de finir les actions, ce qui est clairement le domaine de Mario Mandzukic.