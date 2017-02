OM : Evra s'est surpris en quittant la Juventus pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Revenu à Turin en cette fin de semaine pour faire ses adieux en bonne et due forme à ses anciens coéquipiers, Patrice Evra a pris le temps de s’expliquer sur sa décision de rejoindre l’OM, lui qui n’avait été prévenu qu’au dernier moment de ce changement de cap dans sa carrière. Devant les micros des médias italiens, le nouvel arrière gauche olympien a fait savoir qu’il avait fait ce choix pour retrouver du temps de jeu, mais qu’il n’oublierait jamais ses deux annnées et demi passées à la Juventus.

« Je serai Juventino pour toujours. Forza Juve. Quitter le club ? Cela n’a pas été facile, une décision que je ne pensais même pas prendre aussi vite. Je suis revenu de l’Euro à fond, avec plein d’enthousiasme. Et puis on a commencé la saison, je n’ai pas joué le premier match, ni le second, ni le troisième… Je suis resté silencieux, et au bout d’un moment j’en ai parlé au coach, qui m’a rassuré, m’a dit que je jouerai des matchs. Cependant, aussi prestigieuses soient-elles, jouer une rencontre par mois ne me convient pas. Au retour de la trêve, je ne pouvais plus m’en satisfaire. Je préfère être honnête et partir plutôt que de rester et m’entrainer sans y croire car je sais que je vais pas jouer tel ou tel match. Je respecte la Juventus pour ce qu’elle m’a apporté, et les dirigeants ont compris mon désir de partir », a expliqué à Sky Italia un Patrice Evra qui a en tout cas conservé une très bonne image aux yeux des tifosis, même si le départ de Paul Pogba avait aussi été vécu comme un coup dur par le Français.