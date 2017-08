OM : Dirigeants, Garcia, joueurs... Dugarry détruit Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Suite à la très lourde défaite de l'Olympique de Marseille contre l'AS Monaco dimanche (6-1), Christophe Dugarry a nommé tous les responsables, et la liste est longue...

Dans le football, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Et celle que le club phocéen a subi sur le Rocher est très dure à encaisser. Ce revers 6-1 chez le champion de France en titre a remis beaucoup de choses en question du côté de Marseille. Si certains spécialistes pointent du doigt Rudi Garcia, coupable d'avoir opté pour la mauvaise stratégie tactique avec un étonnant 5-3-2, Christophe Dugarry préfère, lui, mettre tout le club marseillais dans le même bateau. Des dirigeants aux joueurs en passant par l'entraîneur, Duga s'en est pris à tout le monde, et sans retenue.

« Les dirigeants marseillais ont eu dix mois pour préparer ce mercato et ils sont toujours dans la difficulté pour recruter un défenseur central et un avant-centre. Dire aujourd'hui que les prix ont augmenté, que c'est de plus en plus cher... Ils le savaient. S'ils n'avaient pas les moyens, il fallait racheter Lorient. On les aurait beaucoup moins embêté. Il y a un niveau d'exigence à l'OM et s'ils ne le savaient pas, ils l'ont très bien compris maintenant », a lancé, sur les ondes de RMC, Dugarry, qui détruit ensuite l'entraîneur de l'OM.

« Que Rudi Garcia prenne la responsabilité de ce match, très bien. Mais ce qui me dérange, ce sont ses explications. Il manque un joueur important dans la défense (Rami) et il y a cinq joueurs qui ne jouent pas à leur poste sur les onze. Quand j'entends l'explication de mettre des défenseurs costauds pour pouvoir répondre physiquement aux Monégasques sur coups de pied arrêtés, quand j'entends qu'il aligne Hubocan côté gauche pour bloquer Lopes et Amavi devant lui parce que le point fort de Monaco, c'est Sidibé, je trouve ça d’une simplicité A-FFLI-GEANTE », a lâché le champion du Monde 1998, qui boucle ses dires en critiquant une bonne partie des joueurs marseillais.

« Il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau »

« S'il n'y a pas Germain et Mandanda, l’OM, aujourd'hui ils ont 2 points sur 12 et ils sont éliminés de la Ligue Europa. La qualité du jeu de l'OM, elle est CA-TA-STROPHIQUE. Contre les Slovènes, cela a été d'une souffrance... Il faut arrêter à un moment où à un autre de nous vendre de la poudre de Perlimpinpin. Il faut prendre des joueurs. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau. Rolando, Hubocan, Doria, Sakai, Sarr, Ocampos... Ce sont peut-être de bons joueurs, mais pour une autre équipe, pas pour l'OM », a conclu Dugarry, qui estime donc que l'OM va droit dans le mur, et non pas droit au but comme le dit sa devise, si tous les acteurs du club ne changent pas leur politique sportive dans les semaines à venir.