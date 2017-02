OM : Devinez qui Pape Diouf attaque après le carnage face au PSG ?

Dans : OM, Ligue 1.

Invité à s'exprimer sur la déroute de l'OM contre le PSG, Pape Diouf a regretté que les actuels responsables marseillais aient laissé croire que l'Olympique de Marseille était déjà capable de renverser Paris. Mais pour l'ancien président de l'OM, c'est surtout dans l'ancienne direction de l'Olympique de Marseille qu'il faut aller chercher les causes des soucis connus sur le plan sportif par le club phocéen.

« Je plains beaucoup les supporters car on leur a fait croire que leur équipe avait le niveau du PSG, alors que ce n’était pas vrai. Je pense que cette humiliation était inscrite dans les faits. Les Parisiens se sont présentés à Marseille en mode Ligue des champions. On ne peut battre le PSG que par surprise, voire par effraction. Paris est une grande équipe. Aujourd’hui, l’OM est une équipe exsangue, a confié, sur L'Equipe TV, Pape Diouf, qui évidemment s’en est aussi pris à son souffre-douleur préféré, à savoir Vincent Labrune. Je me réjouis que l’ancienne présidence soit partie. Elle a laissé un bateau ivre et un club financièrement à la rue. Labrune a amené le poison à l’OM. Si l’OM en est là aujourd’hui, ce n’est que de sa faute. »