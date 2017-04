OM : Critiqué, Gomis veut faire fermer des bouches

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué par les supporters de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Bafétimbi Gomis a fait une promesse avant le sprint final.

Quatrième meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations derrière Cavani, Lacazette et Falcao, Gomis n'a pourtant plus marqué depuis deux mois. Muet depuis son doublé face à Nantes en février, l'attaquant français vient de réaliser deux matchs poussifs face à Dijon (1-1) et Toulouse (0-0). De retour de blessure, après un mois et demi d'absence pour une entorse au genou droit, le joueur prêté par Swansea peine à retrouver son efficacité. Malgré tout, Gomis continue à croire en lui.

« Je vais être de mieux en mieux. Je suis très content d’avoir pu de nouveau jouer 90 minutes. J’ai pu aller un peu plus au duel. J’ai manqué de situations de but, parfois parce que je n’ai pas fait les bons appels, parfois par maladresse. Il faut retravailler les automatismes, garder la tête froide. Ça va revenir », a lancé, sur La Provence, Gomis, qui évoque donc une montée en puissance avant la fin de saison. Et l'OM en aura bien besoin, et ce dès dimanche prochain contre l'AS Saint-Étienne...