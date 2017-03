OM : Ce joueur a un moteur énorme et s'en réjouit

Dans : OM, Ligue 1.

Du haut de ses 22 ans, Morgan Sanson a franchi un palier dans sa carrière en s'engageant en janvier dernier avec l'Olympique de Marseille. Mais l'ancien milieu de terrain de Montpellier est arrivé à l'OM avec un sacré avantage, car il a des capacités physiques hors norme. Ainsi lorsque le staff marseillais lui a fait passer les tests très poussés, il est vite apparu que Morgan Sanson était le numéro 1 sur ce plan, et cela était déjà le cas au MHSC.

Evoquant cette énorme condition physique, le joueur de l'Olympique de Marseille avoue qu'il a énormément travaillé dans ce domaine précis et que cela lui bénéficie à chaque match qu'il peut finir sans être dans le rouge vif. « Oui, partout j’ai eu les meilleurs stats. Ça m’aide dans le jeu, forcément. Comment l’expliquer? J’ai beaucoup travaillé là-dessus quand j’étais jeune, avec le test VAM le 15-15,… La répétition des matches y est aussi pour beaucoup. Quand tu enchaînes, c’est plus simple. Dans le contenu des matches, je me sens mieux à la 60e, 70e, 80e minute. Quand les autres commencent à flancher, je suis toujours bien techniquement. Ça m’aide », explique Morgan Sanson, qui espère surtout faire profiter l'OM de cette mécanique bien entretenue.