OM : Ce défenseur avoue un contact et son intérêt pour le projet McCourt

Dans : OM, Liga, Mercato.

Interrogé sur son avenir à l'approche du prochain mercato estival, Adil Rami a confirmé un intérêt de l'Olympique de Marseille.

L'hiver dernier, la nouvelle direction phocéenne a effectué un premier recrutement franco-français, avec notamment les arrivées de Payet et de Sanson. Rebelote lors du marché estival ? Pas si sûr, car Marseille veut recruter un buteur de classe internationale pour plusieurs dizaines de millions d'euros, et pas certain que celui-ci se trouve dans les rangs tricolores. Mais pour les autres renforts, tout est possible. En défense, l'OM souhaite notamment recruter un central d’expérience capable d'assumer un statut européen. Si plusieurs noms circulent actuellement, celui d'Adil Rami revient assez souvent sur le tapis. Pas un hasard puisque le club marseillais est bel et bien intéressé par le profil du défenseur de Séville.

« Il y a un intérêt de l'OM. Mes agents gèrent tout ça. C'est un projet super intéressant. Il y a des envies d'être en haut. C'est un beau défi. Je suis encore loin de tout ça. Le fait de connaître le staff marseillais serait important, je connais le coach et sa philosophie. Il connaît mon caractère aussi. C'est un plus. Je suis bien à Séville. Je ne vais pas trop penser au mercato », a avoué, sur beIN SPORTS, Rami, qui confirme donc la rumeur l'envoyant à l'OM tout en affichant son attrait pour le projet marseillais, mené par Rudi Garcia, son ancien entraîneur au LOSC.