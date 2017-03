OM : Casillas à Marseille, comme un début de réponse

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Iker Casillas n'a pourtant pas du tout l'intention de quitter le FC Porto lors du mercato estival.

Depuis vendredi, la rumeur menant Iker Casillas à Marseille prend du poids. Selon le journaliste Hugo Garcia Perez, l'OM aurait proposé un contrat de deux saisons au portier espagnol pour en faire le remplaçant de Yohann Pelé. Une information que le clan Casillas vient de démentir avec force. D'après les dires de Carlo Cutropia, l'ancienne légende du Real Madrid n'envisage pas de rejoindre la cité phocéenne alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain après deux saisons à Porto.

« Iker ne pense qu’à continuer au FC Porto. Aujourd’hui, le plus important pour Iker, c’est le match du 1er avril, contre Benfica. Personne à Marseille n’a parlé avec nous », a avoué, dans les colonnes de Record, l'agent de Casillas, qui devrait donc prolonger d'un an avec le club portugais après avoir disputé plus de 30 matchs cette saison. « Nous avons du temps pour discuter avec le club. Une prolongation automatique ? J’adore être ici et il est clair que je veux continuer mon aventure ici », a lancé, sur O Jogo, le gardien de 36 ans, qui clarifie donc les choses en mettant clairement de côté l'option marseillaise. Pour Casillas, l'OM passe donc son tour...