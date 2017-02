OM : Bernard Tapie prie pour la réussite de McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Contrairement aux apparences, Bernard Tapie est loin d’être le plus critique des anciens présidents. Il avait même par moment été l’un des rares à soutenir Vincent Labrune au cœur de la tempête, même s’il ne l’avait pas non plus épargné à ses débuts. Sur le changement de propriétaire, « Nanard » demeure réservé car de l’eau a coulé sous les ponts depuis son dernier passage à l’OM. Néanmoins, les premiers pas plutôt réussis de Frank McCourt le rendent plutôt optimiste, et il n’hésite pas à confier tout le bonheur qu’il souhaite pour son ancien club.

« Je ne le connais pas. Je n’avais jamais vu Frank McCourt. (…) Et ce n’est pas moi qui vais commencer à parler des réputations ! Je prie, j’en rêve et je l’espère qu’il va réussir à l’OM », a encouragé Bernard Tapie sur Canal+.