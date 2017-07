OM : Bedimo refuse de quitter l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille réalise un mercato ambitieux mais prudent, et le dirigeants phocéens n'ont nullement l'intention d'empiler les joueurs dans leur effectif. C'est pour cela qu'Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia ont clairement décidé que certains membres du groupes devaient envisager d'aller voir ailleurs s'ils veulent avoir du temps de jeu. C'est le cas notamment d'Henri Bedimo, recruté l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais où il était en fin de contrat. Le défenseur international camerounais a été franchement mis à l'écart de la préparation estivale et son avenir n'est pas à l'OM.

Cependant, selon La Provence, le défenseur de 33 ans n'a nullement l'intention de partir, même si Christopher Rocchia et Tomas Hubocan sont devant lui dans la hiérarchie des défenseurs lorsqu'il s'agit de remplacer Patrice Evra. Henri Bedimo a fait savoir aux dirigeants de l'Olympique de Marseille qu'il ne voulait pas partir et préférait essayer de tout faire pour retrouver sa place ou au moins avoir la possibilité de jouer au cours de la saison. L'OM va donc devoir persuader l'ancien lyonnais que tout cela n'est pas raisonnable.