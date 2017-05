OM : Bafé Gomis compte sur Dieu pour rester à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Tandis que les rumeurs se multiplient sur son possible départ de l'OM en fin de saison, et donc son retour à Swansea, Bafé Gomis a évoqué ce vendredi sa situation personnelle. Le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille ne le cache pas, il espère plus que tout rester encore à l'OM, mais il sait que cela ne dépend pas que de lui. S'il garde confiance dans une fin heureuse dans ce dossier, Bafé Gomis avoue déjà qu'il s'est éclaté comme jamais cette saison sous le maillot de Marseille.

« Si cette belle histoire avec l'OM doit s'arrêter, je ne retiendrais que des choses positives. J'ai pris bien du plaisir, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'aurai marqué comme je ne l'ai jamais fait dans un club (…) Oui les dirigeants de Marseille ont rencontré mes représentants et de mon côté, j’ai aussi un peu discuté avec le coach. En tant que capitaine, je dois montrer l'exemple jusqu'au bout. Je ne peux pas me laisser polluer l’esprit avec ces négociations. Je vis ça sereinement, je crois en Dieu, il m'a toujours donné cette petite étoile, comme celle de pouvoir venir à l'OM. Je n'y croyais pas. Je pensais faire qu'un an ici et repartir, car le club n'avait pas les moyens de me garder à l'époque. Maintenant on parle que je puisse rester, donc c'est que du bonheur », a confié Bafé Gomis, qui se donnera à bloc jusqu’à la dernière minute de la saison avec l’Olympique de Marseille. Pour le reste, le buteur de l’OM mise sur sa bonne étoile.