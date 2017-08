OM-ASSE : Bloqué par ses dirigeants, Cabella se fâche !

Peu utilisé par le coach Rudi Garcia, le milieu de l’Olympique de Marseille Rémy Cabella a décidé de rejoindre l’AS Saint-Etienne en prêt. Mais alors que les deux clubs sont d’accord, la direction phocéenne refuse de libérer son joueur avant l’arrivée de l’attaquant tant recherché. Une situation qui, selon La Provence, agace sérieusement l’ancien Montpelliérain. Et on le comprend...

Et la situation agace Rémy Cabella au plus haut point alors qu'il n'entre plus dans les plans de Rudi Garcia #OM #MercatOM https://t.co/bT9TjbOwiz