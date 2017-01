OM : Alessandrini exfiltré au mercato pour rejoindre les Etats-Unis ?

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Plombé par une blessure qui l'a perturbé de longs mois en 2016, Romain Alessandrini n'entre pas dans les plans de Rudi Garcia. Et son temps de jeu réduit depuis le début de la saison (3 titularisations en L1 et un seul match complet) est un signal que l'ancien rennais a bien compris. Alors, le mercato d'hiver pourrait permettre à Alessandrini de trouver une porte de sortie, ce que des rumeurs confirment ce mardi. En effet, ESPN affirme que les LA Galaxy auraient un vif intérêt pour l'attaquant marseillais de 27 ans, et qu'une offre pourrait arriver avant la fin du mois de janvier sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud.

Du côté de l'Olympique de Marseille, on ne s'opposera pas, à priori, à un départ du joueur acheté lors du mercato estival 2014 à Rennes pour 5ME et dont le contrat initial de 4 ans s'achèvera dans 18 mois. Autrement dit, l'OM peut obtenir un petit bonus financier d'une éventuelle transaction avec le club de Major League Soccer, même s'il ne faut pas s'attendre à un jackpot. Car en matière de transfert footballistique, les Etats-Unis ne sont pas la Chine...loin de là même.