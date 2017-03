OM : Alessandrini dégomme encore Bielsa et plaint les Lillois

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Pratiquement deux mois après son départ de l'Olympique de Marseille, Romain Alessandrini est revenu sur sa période phocéenne, et notamment sur Marcelo Bielsa.

Transféré au LA Galaxy durant le dernier mercato hivernal, Romain Alessandrini ne regrette pas son choix. Très heureux aux Etats-Unis, il rêve de marquer l'histoire du club de MLS comme l'ont fait auparavant Beckham ou Gerrard. Mais en attendant de faire ses preuves, Alessandrini a évoqué son passage à l'OM. Au cours des trois dernières saisons, l'attaquant a notamment connu Marcelo Bielsa. Si les Marseillais gardent, pour la plupart, un bon souvenir de l'entraîneur argentin, ce n'est pas le cas pour Alessandrini, qui n'hésite pas à cracher une nouvelle fois dans la soupe.

« Je pense que j’ai dit tout haut ce que beaucoup de joueurs pensaient tout bas. Je pense que les supporters ne voyaient que les résultats du dimanche, donc forcément c’était plaisant, mais la semaine c’était très compliqué. Après, il nous a laissé tomber une ou deux semaines après le début du championnat, et forcément il y a pas mal de choses qui sont remontées. J’ai été un peu critiqué, mais je ne regrette rien. Une chose à dire aux joueurs lillois ? Qu’ils se préparent bien physiquement et bon courage (rires) », a déclaré, dans une interview sur le Canal Football Club, l'ancien joueur de l'OM, qui estime donc que Bielsa a fait du mal à Marseille d'un point vue humain et sportif.