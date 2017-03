OM : Adidas confirme son départ de l'Olympique de Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Alors qu'un média espagnol annonce que les nouveaux dirigeants de l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord avec Puma pour la saison prochaine, moyennant 15ME par an, Adidas a officialisé ce lundi le fait que la marque aux trois bandes n'équipera plus l'OM à compter du championnat 2016-2017. La firme allemande explique que malgré de longues négociations une fin positive n'a pas été trouvée.

« Depuis plusieurs mois, la marque a travaillé avec la nouvelle équipe dirigeante pour le renouvellement du contrat qui lie les deux entités depuis plusieurs décennies. Motivée pour accompagner le club dans son nouveau projet et écrire avec lui une nouvelle étape de son histoire, la marque a pris acte du fait qu’elle ne pourrait se mettre d’accord avec la nouvelle direction, malgré des propositions dynamiques et ambitieuses. En étant le principal partenaire financier du club pendant de nombreuses années, Adidas a accompagné un club précieux à son cœur, avec professionnalisme, engagement et succès, à la fois dans les moments légendaires mais aussi dans les moments plus délicats. Bien entendu, en tant que marque leader du Football en Europe, Adidas continuera à suivre l’OM et souhaite une bonne réussite au club dans la recherche de son nouvel équipementier », a indiqué Adidas dans un communiqué.