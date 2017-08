OM : Abou Diaby n'a pas la rage contre Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Deux ans après avoir rejoint l'Olympique de Marseille, Abou Diaby est désormais un footballeur libre de tout contrat et donc sans emploi. En effet, mais pouvait-il en être autrement, les dirigeants de l'OM n'ont pas souhaité lui proposer une prolongation de contrat, ces derniers ayant constaté comme tout le monde que malgré les efforts du milieu défensif de 31 ans et du staff médical de l'Olympique de Marseille il semblait impossible d'en faire de nouveau un footballeur à plein temps. Car malgré les gros espoirs placés en lui lorsqu'il a signé à l'OM en 2015, Abou Diaby a de nouveau enchaîné les pépins physiques et n'a jamais été en mesure de prouver son talent sous le maillot marseillais.

Invité de SFR Sport, l'ancien international a reconnu que la décision de l'OM de ne pas le prolonger était compréhensible, même si au forcément il regrette de devoir partir. « Non je n’en veux pas aux dirigeants de l’OM. J’aurais aimé participer à ce projet. Je suis très reconnaissant envers tout ce qu’ils ont fait pour moi. Ils m’ont permis d’en voir un peu plus clair sur ma santé et mon physique. Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup jouer aussi », a admis Abou Diaby, conscient que sa situation était devenue très complexe.