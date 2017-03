Officiel : Puma équipe l'OM pour 5 ans et veut doubler le PSG

Dans : OM, Ligue 1.

Le suspense est désormais terminé, Puma équipera bien l'Olympique de Marseille à compter de juillet 2018. Après une opération de communication menée depuis quelques jours dans la cité phocéenne, c'est le le directeur général de Puma France qui lâche le morceau ce dimanche dans les colonnes de L'Equipe. Et ce dernier de fixer déjà un gros objectif, rattraper et même dépasser les ventes de maillots du Paris Saint-Germain (526.000 contre 335.000 tuniques vendues), le club de la capitale ayant nettement distancé l'OM depuis le rachat par QSI.

« Puma s'associe à l'OM pour cinq saisons et se reconnaît dans le côté rebelle du club Marseille est numéro 2 sur la vente de maillots. Nous souhaitons rattraper le retard du club et qu'il devienne numéro 1, explique Richard Teyssier, qui explique que Puma travaille déjà sur le maillot de la saison 2018-2019. Notre référence, c'est l'OM avec ses couleurs et ses valeurs. Nous nous sommes aussi inspirés de la Méditerranée. » Pour signer ce deal, Puma, qui en Ligue 1 équipe déjà Bordeaux et Rennes, dont le propriétaire est aussi le propriétaire de Puma, a signé un contrat qui rapportera près de 15ME par an à l'Olympique de Marseille. Soit presque 5ME de plus qu'Adidas...il n'y avait donc pas à hésiter pour Frank McCourt.