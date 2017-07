Officiel : L'OM prête un remplaçant à Troyes

Dans : OM, Mercato, ESTAC.

Absent du groupe marseillais pour affronter Ostende jeudi, lors du match aller du troisième tour préliminaire de l'Europa League, Saîf-Eddine Khaoui quitte l'OM. Le milieu offensif de 22 ans vient effectivement d'être prêté un an à Troyes sans option d'achat. Pas dans les plans de Rudi Garcia, qui place Payet, Thauvin, Cabella et Sarr devant lui dans sa hiérarchie offensive, le Franco-Tunisien va donc tenter de relancer sa carrière chez le promu en Ligue 1, un an seulement après son arrivée de Tours.

[OFFICIEL] L'#ESTAC, l'@OM_Officiel et Saîf-Eddine Khaoui (milieu offensif gaucher de 22 ans) d'accord pour un prêt d'une saison (juin 2018) pic.twitter.com/Q9ZoMCv7cv — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 26 juillet 2017