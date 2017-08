Officiel : Kostas Mitroglou signe enfin à l'OM

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

L'Olympique de Marseille a enfin trouvé son fameux grand attaquant ! Et sans surprise, celui-ci est Konstantinos Mitroglou. Ce jeudi soir, et seulement à quelques minutes de la fermeture du marché des transferts, le club phocéen a effectivement annoncé le recrutement du buteur grec. Arrivé cet après-midi à La Commanderie, le joueur de 29 ans a passé sa visite médicale avec succès avant de signer un contrat de quatre ans avec l'OM, qui a déboursé 15 ME pour l'acheter à Benfica.