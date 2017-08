Officiel : Aymen Abdennour signe à l’OM

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille tient son fameux défenseur central, et il s’agit encore d’un ancien de Ligue 1. Aymen Abdennour a été prêté pour une saison par Valence à l’OM ce mardi soir. Le défenseur central passé par Toulouse et Monaco notamment, vient de vivre deux saisons en Liga, et sera présenté ce mercredi à 11h00. Abdennour est prêté pour une saison avec une autre en option, en fonction de diverses conditions et notamment le nombre de matchs qu’il jouera à l’OM.