Mercato : L’OM peut hélas oublier cette piste qui faisait saliver les fans

A l’approche de la fin d’une saison décevante pour lui, Renato Sanches a vu son nom apparaître dans la rubrique mercato.

Le Bayern Munich croit encore beaucoup en lui, mais un prêt a été envisagé afin de ne pas trop saper sa confiance, lui qui n’est pas considéré comme un pion indispensable par Carlo Ancelotti. Le récent champion d’Europe avec sa sélection a toutefois rapidement coupé court aux rumeurs, annonçant clairement qu’il n’avait pas signé cinq ans avec le champion d’Allemagne pour partir aussi rapidement, et assurant donc qu’il tenterait de faire mieux la saison prochaine en Bavière.

« Ça n'a pas été très bon, mais je suis sûr que la prochaine saison sera meilleure. Bien sûr que je m'attendais à plus, mais je suis confiant quant au fait que l'avenir sera meilleur. Je n'ai eu que très peu de temps de jeu alors que je dois jouer pour être mieux préparé. Je me sens bien au Bayern. Le but est de jouer plus et avoir plus d'influence dans l'équipe », a confié Renato Sanches dans le journal bavarois TZ. Dommage pour l’OM, qui compte beaucoup investir cet été, mais s’était intéressé au cas d’un joueur de 19 ans extrêmement prometteur, et qui aurait pu avoir sa place dans le projet olympien, même pour une seule saison.