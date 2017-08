Mercato : Duel Monaco-OM pour un jeune attaquant argentin ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Kylian Mbappé n'est pas encore parti de l'AS Monaco, loin de là même, mais du côté du club de la Principauté on prépare ses arrières au cas où. C'est du moins ce qu'affirme Marca ce mercredi. Le quotidien sportif espagnol dévoile en effet l'intérêt du club de la Principauté pour Luciano Vietto, jeune attaquant argentin de 23 ans qui évolue actuellement sous le maillot de l'Atlético Madrid. Mais dans ce dossier, l'AS Monaco n'est pas seul car un autre club français en quête lui aussi d'un attaquant tournerait autour de Luciano Vietto. Il s'agit bien évidemment de l'Olympique de Marseille, lancé dans la quête du Graal avant la fin du mercato estival.

Outre l'OM et Monaco, Southampton, la Sampdoria et Villarreal seraient également tentés par l'attaquant international U20 argentin, à qui il reste trois ans de contrat avec l'Atlético et dont la valeur tourne autour de 12ME. Prêté la saison passée par les Colchoneros au FC Séville, Luciano Vietto a marqué 10 buts.