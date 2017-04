ASSE : Galtier entraîneur de l'OM ? Il a le niveau

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Dimanche prochain, l'AS Saint-Etienne se déplacera au Vélodrome pour y affronter l'OM dans un match très important dans la course à l'Europa League. Pour Christophe Galtier, ancien joueur et technicien de Marseille, ce rendez-vous est forcément très spécial. D'autant plus que son nom a souvent circulé ces dernières années pour éventuellement venir diriger le club phocéen, du moins avant le rachat par Frank McCourt.

Lui aussi ancien joueur de l'Olympique de Marseille, pour qui il travaille désormais encore au sein d'OM-TV, Jean-Charles de Bono connaît très bien Christophe Galtier, dont il est le cousin. Et pour lui, l'actuel coach de l'ASSE a clairement le niveau pour diriger l'OM, et de très nombreux autres clubs en Europe. « A Saint-Etienne, il fait le maximum avec des moyens limités. Il a ses joueurs derrière lui, la confiance de ses dirigeants et du peuple stéphanois. Puis, c’est toujours une fierté quand une personne de la famille réussit (…) Son nom a été cité un peu partout en France. Il fait une carrière intéressante. Il pourrait entraîner de partout aujourd’hui, il a les qualités et le mental, explique Jean-Charles de Bono, qui espère quand même que Christophe Galtier repartira déçu du Vélodrome dimanche soir. Je préfère que l’OM soit devant l’ASSE. Je pense que Marseille a plus de chances d’être européen. L’effectif est plus riche et peut-être plus compétitif en ce moment. L’ASSE a connu des déboires avec des suspendus, des blessés et le non-rendement de certaines recrues. »