FCGB : Mature, régulier, complet... Gourvennec présente Otavio

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Mardi après-midi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l’arrivée du milieu défensif brésilien Otavio. Dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, la transaction a enfin pu être finalisée par le président Stéphane Martin pour un montant avoisinant 5ME. Devant la presse, Jocelyn Gourvennec a dressé le portrait de son nouveau joueur, appelé à évoluer devant la défense du club au scapulaire cette saison.

« On a commencé à l'évoquer il y a un an, puis on l'a suivi sur une phase retour et une phase aller de son championnat brésilien, car on l'avait identifié... Mais ce n'était pas un dossier si simple par rapport à sa nationalité, car nous n'avons le droit qu'à 4 extracommunautaires, donc les choses ont été longues, mais nous sommes très contents de l'avoir. Malgré son jeune âge, il est très mature, très intelligent, très structuré, très fiable et régulier, complet. Il a un petit gabarit mais athlétiquement et dans la répétition des efforts il est au point, avec de la qualité technique, de l'anticipation. On voulait vraiment avoir ce profil pour donner de la qualité au groupe » a confié le coach des Girondins, visiblement ravi de pouvoir compter sur cette nouvelle recrue qui fait l’unanimité en interne chez le récent sixième de Ligue 1.