FCGB : Gourvennec a un vieux compte à régler à Toulouse

Toujours invaincus cette saison en championnat, les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à effectuer un déplacement qu’ils redoutent particulièrement.

Vendredi soir, les Marine et Blanc ont rendez-vous au Stadium de Toulouse où ils s’étaient lourdement inclinés lors de leurs deux dernières venues (4-0 le 12 mars 2016, 4-1 le 20 août 2016). Autant dire que l’entraîneur Jocelyn Gourvennec aborde cette rencontre avec l’esprit revanchard, lui qui se souvient très bien de la physionomie du dernier derby à l’extérieur.

« On l’avait mal négocié la saison dernière et il faudra s’en souvenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, a prévenu le coach des Girondins. On avait été battu dans l’engagement à l’entame de match, mené 2-0 très vite. Ensuite, on s’était fait bouger car on n’avait pas réussi à sortir de leur pressing et leur engagement. Ils ne sont pas moins engagés cette année. »

Depuis, Bordeaux a changé

« Ce sera à nous d’être plus prêts dès l’entame et de faire valoir nos qualités, a ajouté le technicien. Notre équipe a beaucoup avancé depuis un an et elle est, je pense, plus à même aujourd’hui de répondre à ça. On a plus de vécu ensemble. (...) On sait à quel match on doit s’attendre. A nous de vouloir nous imposer en mettant notre équipe dans un bon tempo dès l’entame. » Voilà qui annonce un match riche en duels...