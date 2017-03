FCGB : Bordeaux attend l'OL au tournant pour la 4e place

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Equipe en forme de la Ligue 1 derrière les formations qui se battent pour le titre, Bordeaux se prend à rêver d’une place européenne. Un retour sur la scène qui pourrait se satisfaire de la 6e place actuelle, mais les Girondins ambitionnent d’aller le plus haut possible. Cela veut dire se battre avec Marseille pour la cinquième place, et pourquoi pas revenir sur Lyon qui se trouve quatre points devant, avec un match en plus à disputer. Mais comme le rappelle Jocelyn Gourvennec sur France 3 Aquitaine, pour aller chercher l’OL, cela dépendra surtout des résultats de la formation de Bruno Genesio.

« Je pense que les trois premières places sont inaccessibles et pour le reste c'est un championnat ouvert, et pour la quatrième place, tout dépendra de Lyon. Je n'ai pas trop envie de me focaliser sur nos concurrents au classement. De notre côté, on est mieux. Cela commence à prendre forme », a souligné l’entraineur des Girondins, qui sait que la Coupe d’Europe peut aussi coûter des points aux Lyonnais en fin de saison, et donner des idées à leurs poursuivants.