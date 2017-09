FCGB : Bordeaux a sacrifié un joueur pour garder Malcom au mercato

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Au début du mercato, les Girondins de Bordeaux se sont séparés d’Adam Ounas. Le jeune ailier droit a été transféré contre 12ME bonus compris à Naples, au grand regret de certains supporters du club au scapulaire, convaincus du talent de l’ancien joueur de Châteauroux. Dans une interview accordée à Gold FM, le président aquitain Stéphane Martin est revenu sur la vente de ce joueur. Il explique notamment que Bordeaux ne pouvait pas garder Adam Ounas et Malcom dans l’effectif de Jocelyn Gourvennec.

« Ounas avait tapé dans l’œil de plusieurs gros clubs, et pas que de Naples. Notre logique a été de nous dire qu'on l'utilisait finalement assez peu malgré son talent, et donc sa valeur marchande élevée. Son départ n'est en tout cas pas lié à son comportement. Le vrai problème, c'est qu'il joue au même poste que Malcom, donc on a essayé de faire jouer l'un ou l'autre à gauche, mais les deux étaient bien moins performants à ce poste. Donc à un moment, pour un club comme Bordeaux, avoir deux joueurs de ce niveau, et à forte valeur marchande, pour un même poste, ce n'est pas très raisonnable » a expliqué le président bordelais avant de conclure et de mettre tout le monde d’accord. « Je suis sûr que si nous avions gardé Ounas et Malcom nous n'aurions pas pu faire venir des joueurs comme Nicolas de Préville ». Vu sous cet angle-là, difficile de reprocher quoi que ce soit à la direction du dernier sixième de Ligue 1.