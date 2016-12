FCGB : Avec Ménez, Bordeaux joue à 10 accuse Triaud

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteur d’une première partie de saison décevante, l’attaquant de Bordeaux Jérémy Ménez agace aussi en raison de son comportement sur le terrain.

En cause, sa tendance à traîner les pieds au moment de défendre. Une habitude qui commence sérieusement à énerver Jean-Louis Triaud. Invité sur le plateau de Girondins TV, le président du club aquitain a donc recadré sa recrue estivale pourtant capable de bonnes choses.

« S’il dispute tous ses matchs comme celui face à Nice en Coupe de la Ligue (3-2), ce sera parfait. C’est Ménez avec toutes les qualités et tous les défauts qu’on lui connaissait quand on l’a fait venir. On n’est pas surpris, a confié le dirigeant. Il a poussé le bouchon un peu loin en se faisant expulser (à Montpellier). Ce n’est pas acceptable. Il a raté un penalty à Guingamp qui nous aurait bien arrangés. Mais il donne des buts, celui de la victoire contre Nantes (1-0), il marque contre Nancy (1-1), à Lyon (1-3). »

Ménez agace Triaud et le public

« Ce que je lui demande car ça m’agace et parce que ça agace le public, c’est qu’il se replace lorsque le ballon est perdu, s’est plaint Triaud. On ne peut pas accepter de jouer à 10 contre 11 pendant une minute parce qu’il revient en marchant. Il faut qu’il y ait un peu plus d’investissement de sa part. » A croire que Ménez tire plutôt les Girondins vers le bas.