Bordeaux : Une légende l'avoue, Bielsa avait bien planqué les clés du bus

Légendaire défenseur français, qui a notamment oeuvré sous le maillot des Girondins de Bordeaux, Marius Trésor travaille toujours pour le club au scapulaire. Et vendredi, il a même commenté le match contre Lille sur l'antenne de la chaîne des Girondins. Son analyse était donc précise au moment de commenter le nul (0-0) réalisé par les joueurs de Jocelyn Gourvennec face à la formation de Marcelo Bielsa.

« Si tu continues comme ça, tu peux te retrouver européen en fin de saison. Mais c’est vrai que c’est rageant parce que face à une équipe réduite à dix, on a eu les possibilités. Mais il a manqué ce petit brin de folie qui aurait fait exploser la défense adverse. Elle est restée compacte, on ne laissant pas beaucoup de libertés et d’espaces aux joueurs bordelais (...) C’était à nous de contourner le bus pour pouvoir marquer. Les fois où nous sommes arrivés à le faire, on a manqué de justesse technique, on n’a pas fait les bons choix », constate Marius Trésor, tout de même optimiste pour la suite de la saison bordelaise.