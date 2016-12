Bordeaux : Triaud garde espoir grâce à l’OL

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

La phase aller du championnat terminée, Jean-Louis Triaud en a profité pour dresser le bilan de la première partie de saison de Bordeaux.

Et comme on pouvait s’en douter, ses commentaires sont plutôt négatifs. Et pour cause, le club aquitain n’est que dixième de Ligue 1 à la trêve, la faute à un parcours toujours aussi irrégulier. Capables de bousculer les gros du championnat, les Girondins ont pris pour habitude de laisser des points en route contre les équipes à leur portée. De quoi agacer le président du FCGB.

« Je suis déçu, du nombre de points perdus à domicile contre des équipes accessibles, comme à l’extérieur quand on n’a pas su saisir les occasions, a confié le dirigeant à Sud-Ouest. Caen a pris un seul point en neuf matchs à l’extérieur, chez nous (0–0). On mène 1-0 contre Nancy qui est dernier : ils ne doivent jamais revenir. Il nous manque quatre ou cinq points pour être mieux et on en a tellement gaspillé qu’on les trouve très facilement sur le déroulement de la saison. » Mais Triaud garde espoir pour la deuxième partie de saison.

L’OL l’a déjà fait...

« Ce qui me contrarie est qu’on peut avoir de l’engagement, de la volonté, du dynamisme sur un match comme contre Nice, même si on a parfois encore laissé trop d’espaces. On ne met pas assez de pression à domicile sur nos adversaires. Il nous manque de l’agressivité, a-t-il regretté. Si tout le monde marche très bien devant nous, la cinquième place sera compliquée. Mais je garde à l’esprit notre saison 2009-2010 (1er à la trêve, 6e au final) ou la remontée de Lyon l’an passé (9e à la trêve, 2e au final). Ce qu’il faut c’est ne plus calculer, prendre le maximum de points et on fera le bilan. » Il est vrai que la saison est encore longue pour Bordeaux, qui a prévu de se renforcer cet hiver.