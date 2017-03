Bordeaux : Accord déjà trouvé entre Costil et les Girondins

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Samedi soir, à l'occasion du match Bordeaux-Montpellier, Cédric Carrasso a reçu un beau message de la part des supporters girondins. En effet, une banderole a été sortie avec un message clair à destination du gardien de but : « Carrasso gardien des valeurs du FCGB Girondin à tout jamais ». Oui mais voilà, il semble bien que le portier de 35 ans entame la dernière ligne droite de sa carrière au sein du club au scapulaire. Car les dirigeants girondins semblent avoir décidé de tourner la page après huit années passées par Cédric Carrasso dans les buts de Bordeaux, aucune offre de prolongation ne lui ayant été faite à ce stade de la saison.

Et selon Fabrice Lamperti, si aucune proposition n'a été faite à Carrasso, c'est que les Girondins de Bordeaux auraient déjà scellé un accord avec son successeur. Le journaliste de La Provence confirme en effet la rumeur qui circule depuis quelques jours, à savoir que Benoît Costil va débarquer au Haillan l'été prochain. Et notre confrère précise même sur son compte Twitter que l'accord a déjà été trouvé entre le gardien de but du Stade Rennais, lui aussi en fin de contrat, et les dirigeants bordelais.