Les cinq meilleurs français de l’année selon Zidane, avec des surprises

Entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane est bien évidemment également un ancien grand joueur de football, et au cœur de son palmarès plus que fourni, il a également été élu à plusieurs reprises comme meilleur joueur français de l’année. A ce titre, il peut voter pour son successeur chaque année pour l’élection concoctée par France Football. Pour 2016, Zizou a donc donné son classement des cinq premiers, et cela montre clairement toutes les limites de ce genre de récompenses.

Classé premier par tous les autres votants, Antoine Griezmann n’est que troisième du classement de ZZ, derrière Karim Benzema, premier, et Raphaël Varane, deuxième. Cela n’aura échappé à personne, il s’agit des deux joueurs que le coach madrilène à sous sa coupe tous les jours. Mais, autre information surprenante, Paul Pogba ne prend que la cinquième place de ce classement, derrière Ousmane Dembélé, l’ailier du Borussia Dortmund que Zidane admire totalement.

Les cinq meilleurs joueurs français en 2016 pour Zinedine Zidane

1°) Karim Benzema (Real Madrid)

2°) Raphaël Varane (Real Madrid)

3°) Antoine Griezmann (Atl. Madrid)

4°) Ousmane Dembélé (Rennes/Borussia Dortmund)

5°) Paul Pogba (Juventus Turin/Manchester United)