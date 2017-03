Les Bleus avec Mendy, Thauvin, Tolisso et Mbappé !

Dans : Equipe de France.

Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, face au Luxembourg en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et contre l’Espagne en amical.

Une liste très rajeunie puisque plusieurs grands espoirs du football français y trouvent leur place. Si on commence tout juste à s’habituer à Samuel Umtiti, Thomas Lemar, Adrien Rabiot et Ousmane Dembele, on retrouve également Prisnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Florian Thauvin et Kylian Mbappé. Un sacré coup de jeune dans une liste où « l’ancien » Steve Mandanda ne figure pas, tout comme Moussa Sissoko, André-Pierre Gignac ou Yohan Cabaye. Pas d'Alexandre Lacazette ni de Nabil Fékir non plus, il faut croire que la concurrence accrue en attaque a surtout fait des dégâts chez les joueurs lyonnais.

Gardiens : Aréola, Costil, Lloris

Défenseurs : Kimpembe, Koscielny, Kurzawa, Mendy, Rami, Sagna, Sidibé, Umtiti

Milieux : Kanté, Lemar, Matuidi, Tolisso, Rabiot, Pogba

Attaquants : Dembele, Gameiro, Giroud, Griezmann, Mbappe, Thauvin, Payet