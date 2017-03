France : Pour Pierre Ménès c'est clair, Deschamps a eu « tout faux »

Dans : Equipe de France.

Si l'arbitrage du match France-Espagne a beaucoup fait parler, il est évident que sur cette rencontre les Bleus n'ont pas réellement été à la hauteur de leurs adversaires et que le résultat final n'est pas usurpé, loin de là même. Et même s'il est difficile de tirer des enseignements définitifs d'un match amical, Pierre Ménès estime que le sélectionneur national a fait des mauvais choix pour cette rencontre face à l'Espagne et peut prendre la défaite à son compte.

« Pour moi, sur ce match Deschamps a tout faux. Face à un tel adversaire, tu ne peux pas commencer avec un milieu totalisant 16 sélections à trois, dont 14 pour le seul Kanté. C’était voué à l’échec. Et puis bon, à moins d’avoir passé un accord avec Monaco afin de le protéger avant les échéances à venir, je ne comprends toujours pas pourquoi DD a sorti Mbappé, de très loin le meilleur attaquant français sur le terrain. On a également eu un problème avec les deux latéraux, beaucoup trop juste défensivement l’un et l’autre. Alors je comprends le point de vue de Deschamps : le match qu’il fallait gagner, c’était celui de samedi contre le Luxembourg. On est bien d’accord. Mais pour ce France-Espagne, on avait peut-être besoin d’un peu plus d’expérience sur le terrain que ce à quoi on a eu droit. Et puis, les Bleus ont joué trop bas. Vous allez me répondre que face à l’Espagne, on est souvent obligé de jouer comme ça. C’est pas faux. Mais quitte à ce que le bloc évolue assez bas, pourquoi ne pas avoir titularisé Dembélé pour avoir, avec Mbappé, de la vitesse et de la technique en contre ? C’est un match qui montre que les Bleus sont encore loin du compte par rapport au gratin mondial. L’Espagne a raté ses deux dernières grandes compètes, mais son projet de jeu est toujours là », fait remarquer, sur son blog, un Pierre Ménès visiblement déçu, et il n’est pas le seul, par le match de l’équipe de France.