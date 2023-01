EdF : Lloris se troue, Maignan réclamé pour sauver la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Premier League, Aston Villa a logiquement battu Tottenham (2-0). Hugo Lloris n'a pas été exempt de tout reproche.

Tottenham s'est pris une bonne leçon de football ce dimanche en Premier League. Les hommes d'Antonio Conte auront été dépassés par la force collective d'Aston Villa. Pour ne rien arranger, la performance individuelle de certains joueurs cadres n'a pas convaincu. C'est le cas d'Hugo Lloris, coupable sur l'ouverture du score des Villans par l'intermédiaire d'Emiliano Buendia. Le champion du monde a eu du mal à apprécier la trajectoire de la frappe de Douglas Ruiz, ce qui a permis à Aston Villa d'en profiter. De quoi faire pas mal réagir sur les réseaux sociaux, notamment les détracteurs d'Hugo Lloris, qui aimeraient que Mike Maignan soit désormais le numéro 1 de l'équipe de France.

Maignan ou Lloris, Twitter se déchire

L’erreur d’Hugo Lloris qui profite à Buendia pour donner l’avantage à Aston Villa face aux Spurs ! 0-1 ! 😬



(🎥 @CanalplusFoot) pic.twitter.com/X3WDRjno78 — Footballogue (@Footballogue) January 1, 2023

Sur Twitter notamment, certains internautes n'ont pas hésité à remettre en cause le statut de Lloris avec les Bleus. « ça fait 3 ans au moins que Maignan est plus fort que lui » ; « Maignan Euro 2024, écoute un peu le message Didier ! » ; « Si y’a pas d’histoire de couleur de peau ça me paraît improbable que Maignan ne soit pas titulaire à l’Euro » ; « Donc lui il jouera le prochain euro et Maignan sur le banc ? » ; « Le retour à la dure réalité d'un gardien de but banal.... » ; « Lloris avec les Bleus c'est Lev Yachine mais avec Tottenham c'est Thierry Picotin » ; « Comment tu veux gagner avec un goal comme ça un Mondial. Déjà en 2018, je sais même pas comment on a fait » ou encore « Le Karma pour celui qui a mis des bâtons dans les roues au GOAT le Benz en EDF. Vivement Mike Maignan ! », pouvait-on voir comme commentaires sur le réseau social à l'oiseau bleu. Didier Deschamps, qui rencontrera prochainement la direction de la Fédération Française de Football pour évoquer son avenir, pourrait revoir certains de ses plans en cas de prolongation de contrat. Et même s'il partait, Mike Maignan pourrait avoir les faveurs du nouveau sélectionneur. Réponse dans les prochaines semaines.