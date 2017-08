EdF : Snapchat, Instagram... Antoine Griezmann en fait-il trop ?

Dans : Equipe de France, Liga.

Depuis l’Euro 2016, Antoine Griezmann a bien du mal à retrouver son meilleur niveau avec l’Equipe de France. A deux jours du choc face aux Pays-Bas au Stade de France, les Français attendent de nouveau leur meilleur joueur à son top niveau afin d’éviter de se faire très peur dans la quête de la qualification au Mondial 2018. D’autant que parallèlement à ses performances sportives moyennes, l’image du joueur commence à faire parler en France, comme l’a expliqué à France Football son ancien agent d’image, Sébastien Bellencontre.

« Je suis certain qu'il n'est pas dans une position où il se dit "faut qu'on me voit, je veux en faire beaucoup". Il est naturel, il chambre, il s'amuse et il le montre. Après, peut-être que le grand public n'accepte pas toujours cette forte visibilité parce qu'il n'est pas revenu à son top niveau. C'est comme s'il y avait une sorte d'intolérance. Il est autorisé à communiquer pleinement que s'il est en pleine possession de ses moyens sportifs. En France, c'est culturel, on n'est jamais content de ce qu'on a. On a un joueur sympa, authentique, souriant, dispo, qui communique, qui fait partager son quotidien et quand il a un petit coup de moins bien, on dit qu'il ferait mieux de se concentrer sur son travail plutôt que de poster sur Snapchat ou Instagram » a-t-il confié, persuadé qu’à partir du moment où Antoine Griezmann brillera à nouveau avec les Bleus, plus personne ne prêtera attention à sa communication sur les réseaux sociaux…